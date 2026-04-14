MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」74回目の放送が、2026年4月21日19時より配信される。今回は、-真天地開闢集団-ジグザグの命 -mikoto-（Vo）が登場。番組スタート当初のコメント出演以来、６年越しの待望のスタジオ初登場となる。2025年にリリースした新曲「P0WER-悪霊退散-」は、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のオープニングテーマを担当、さらに現在は全国ツ