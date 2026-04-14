◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は今季初めての甲子園。浦田俊輔内野手が「１番・二塁」で出場し、初回の守備でビッグプレーをみせた。１番・近本の二塁ベース寄りの痛烈なゴロに横っ跳びジャンピングキャッチ。一塁でアウトにした。打った瞬間、場内の阪神ファンが大歓声で沸いたが食い止め、先発の則本を救った。