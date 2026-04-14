気になる白髪は自然にカバ－したいところ。最近は白髪をしっかり染めるワンカラーよりも、自然に白髪をぼかしながらおしゃれに見せる「ハイライト」を取り入れる人が増えています。そこで今回は、40代・50代に似合う「ハイライト × ボブスタイル」をご紹介。ナチュラルで上品なデザインから立体感を強調したスタイルまで、それぞれの魅力をわかりやすく解説します。 細かめハイライト × 立体感ボブ オレン