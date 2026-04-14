パスピエの全国ツアー＜PSPE 2026 TOUR 意味新＞が4月12日（日）ヒューリックホール 東京公演にてファイナルを迎えた。3月に横浜公演を皮切りにスタートし、全国6カ所を巡ったツアーは最終日となった東京公演を含め、各地の公演を次々にソールドアウト。超満員のオーディエンスによる歓声に包まれる中、ステージでは夏に東阪で開催するファンクラブイベントの発表が行われた。以下、本公演のオフィシャルライブレポートをお届けす