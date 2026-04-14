卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、英ロンドン）に臨む男女日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。男子で世界ランク７位の松島輝空（木下グループ）は練習後に行われた記者会見で「中国を倒して金メダルを取れるように頑張ります」と力強く宣言した。全日本選手権を２連覇し、３月のＷ杯で世界王者・王楚欽（中国）と決勝でフルゲームの激闘を繰り広げて準優勝するなど、成長著しい１８歳。初出場だった前回２０２４