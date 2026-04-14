女優の戸田恵梨香が１４日、都内でＮｅｔｆｌｉｘの配信ドラマ「地獄に堕ちるわよ」（２７日、一挙９話配信スタート）の配信記念パーティーに伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子らと出席した。独自の六星占術と「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで注目された日本一有名な占い師・細木数子さんの生涯を描いた物語。昭和のナイトクラブをイメージした会場で、背中がぱっくりと開いた金ピカのドレスで登場した細木数子