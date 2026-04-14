14日午前、山形市で空き地の枯れ草が焼ける野火火災がありました。けが人はなく、建物への被害もありませんでした。14日午前11時25分ごろ、山形市青柳の空き地で枯れ草が燃えているのが見つかりました。現場では、空き地の所有者から依頼を受けた30代の男性が、午前9時半ごろから草刈機を使って草刈り作業をしていたところ、付近の枯れ草に火が燃え広がったということです。消火作業をしている様子を近隣住民が目撃し、119番通報し