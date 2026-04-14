パラグアイリーグでクリアボールが顔面にヒットしてゴールに吸い込まれたパラグアイリーグでクリアボールが顔面にヒットしてゴールに吸い込まれる珍しいゴールが生まれた。パラグアイ2部リーグのルビオ・ニュー対クルブ・オリンピアの一戦。1点リードのオリンピアは後半8分にセットプレーの流れからPKを獲得した。ここでキッカーを務めたオリンピアFWセバスティアン・フェレイラのシュートはGKにセーブされてしまい、こぼれ