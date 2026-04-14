13日夜遅く、山形市の住宅密集地で火事があり、焼け跡から1人の遺体が発見されました。火元の家に住む68歳の男性と連絡が取れなくなっており、警察で身元の特定などを進めています。13日午後11時55分ごろ、山形市江南1丁目の無職・鈴木雅善さん（68）の住宅から炎と煙が出ているのを近くの住民が見つけ、110番通報しました。火は、およそ1時間40分後に、消し止められましたが、この火事で、鈴木さんの木造平屋建ての住まい1棟と周