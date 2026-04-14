１４日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭１号遥１２」。（酒泉＝新華社配信／王海霞）【新華社酒泉4月14日】中国は14日午後0時3分（日本時間同1時3分）、「吉星高分07A02」など衛星8機を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥12」を北西部の東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１４日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打