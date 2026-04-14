遺体発見現場付近を警戒する京都府警の捜査員＝14日午後0時52分、京都府南丹市京都府警は14日、京都府南丹市の山林で見つかった遺体が、3月から同市で行方不明になっている市立園部小の安達結希さん（11）と確認されたと発表した。司法解剖の結果、刃物などによる目立った外傷はなく、死因を特定できず不詳とした。死亡時期は3月下旬ごろと推定。所持品が離れた複数の場所で見つかったことなどから、府警は事件に巻き込まれた可