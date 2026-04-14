内閣府は14日、自宅で誰にもみとられずに亡くなる「孤立死」をした人が2025年の1年間で2万2222人だったとの推計を公表した。政府として初めて推計した24年より366人増えた。全体のうち男性が8割を占め、65歳以上の高齢者は全体の7割に達した。1人暮らし（単身世帯）が増加し、孤独・孤立の問題が深刻化するとの懸念があり、政府は対策を急ぐ。自宅で死亡した1人暮らしの人のうち、死後8日以上が経過して発見されたケースを「生