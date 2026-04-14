アイドルグループ「Travis Japan」の吉澤閑也（30）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。エゴサーチについて語った。この日はメンバーの松倉海斗、お笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。MEGUMIから最近悩みを聞かれた松倉は「いろいろとテレビに出たりとかすると、いわゆるアンチみたいな。そういうのもやっぱり増えてくるなっていう体感（がある）。その