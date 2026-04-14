元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、自身の経歴で“マウント”を取った。実業家・河原由次氏は「履歴書ってさ、みんな1年とか3年とかちゃんと続いた経歴しか書かないよな。1週間で辞めた会社とか1ヶ月で飛んだ職場とか絶対書かない。本当はいっぱい経験してるくせに細かいことは『なかったこと』にしてる」とポスト。また「すぐ