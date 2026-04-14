卓球の早田ひな選手が14日、今月28日から開幕する世界選手権へ向けて取材に応じました。この日は都内で日本代表メンバーがそろい、練習を公開。1月の全日本選手権でしのぎを削った張本美和選手と打ち合って、汗を流す様子もありました。今大会は選考大会を勝ち抜いた面手凛選手や長粼美柚選手、橋本帆乃香選手が加わり、2年前の前回大会から残っているメンバーは張本選手と早田選手の2人。前回大会のメンバーで早田選手と同