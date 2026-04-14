京都府警によりますと、南丹市園部町の山林できのう発見された遺体は司法解剖の結果、安達結希さん（11）と判明したということです。死因は不詳です。【映像】遺体となって発見された安達結希さん確認できる範囲で、鋭利な傷や、刃物による刺し傷などはなかったということです。また死亡した時期は、3月下旬ごろだということです。安達さんの行方が分からなくなったのは、3月23日です。京都府警は、「すぐに事件性があると