「中道改革連合」のロゴマーク中道改革連合は14日、惨敗した2月の衆院選総括案を発表した。立憲民主党と公明党の支持基盤を合算すれば、一定の議席を確保できるとの前提に立ったことが「最大の誤算」だったと明記。「選挙目当ての急造新党」との批判を招き、拒否感を増大させたと敗因を分析した。次期衆院選を見据え、参院側に残る立民、公明両党の早期合流や党名変更など大胆な党改革が不可欠だとまとめた。中道は14日、議員