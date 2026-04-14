１４日の大井競馬２Ｒは１番人気のエムジェイベリーが逃げて８馬身差Ｖ。管理する藤田輝信調教師（４９）＝大井＝が、１０年６月３０日のデビューから４７７５戦目で地方通算９００勝を達成した。重賞は２５年スパーキングレディーカップ・Ｊｐｎ３など４１勝。前日の最終１２Ｒで王手をかけて一発目での区切りＶに「あと２勝になってから時間がかかったけど、達成できて良かったです。９００勝もできて、関係者の皆さんには感