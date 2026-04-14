がんや難病患者のすべての遺伝情報を解析する「全ゲノム解析」を担う新組織「日本ゲノム医療推進機構」が設立され、看板掛けが行われました。【映像】設立された「日本ゲノム医療推進機構」国立がん研究センター内に設立された「日本ゲノム医療推進機構」では生物の持つすべての遺伝情報を意味する「ゲノム」の情報を、がんや難病患者から収集して蓄積します。集めたデータは研究者などと連携して、新薬の開発や個人の特徴に合