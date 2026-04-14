大手携帯電話キャリアau公式X（旧Twitter）は4月14日、投稿を更新。“配慮に欠ける内容があった”として該当投稿の削除と謝罪を発表しました。【投稿】au公式が謝罪「今度から気をつけてください」同アカウントは「今朝、本アカウントから投稿した内容に配慮に欠ける投稿があり、削除いたしました。配慮が不足していたことをお詫びします」と投稿。問題となったのは、色覚検査の図をクイズに用いた広告投稿とみられています。コメ