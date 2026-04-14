リーグ戦で16試合ぶりにスタメン出場した田中が勝利に貢献した(C)Getty Images終盤戦を迎えているプレミアリーグで、日本人プレーヤーの去就が話題だ。リーズの田中碧は現地時間4月13日、イングランド・プレミアリーグ第32節のマンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場し、2-1の勝利に貢献した。リーグ戦では、実に16試合ぶりとなるスタメン起用に応えた日本代表MFについて、『Sky Sports』などの現地メディアが高く評価して