お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司さんは4月13日、自身のInstagramを更新。母親との仲むつまじいツーショットを公開しました。【写真】ボロボロの傘を持つ山本浩司＆母「めっちゃ良い写真！！」山本さんは「親子でディズニー。心がワクワクだったり、傘がボロボロだったり…また行きましょう」とつづり、1枚の写真を投稿。ディズニーシーのシンボル・アクアスフィアの前で撮影した、母親とのツーショットです。2人ともピ