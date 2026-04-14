神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に3人が死亡した事故で、工事を請け負った会社などが14日に会見を開き、「おもりの上に重機を乗せたのは初めてだった」などと説明しました。この事故は今月7日、「JFEスチール東日本製鉄所」で、クレーンの解体工事中におもりが落下して作業員5人が転落し、3人が死亡したもので、行方不明になった1人の捜索が続いています。事故から1週間となった14日、解体工事を発注した「JFEスチー