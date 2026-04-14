共栄火災海上保険（以下、共栄火災）は、今年も5月の自転車月間に合わせ、全国から20歳以上の1066名を対象に「自転車の利用実態と安全運転に関する意識調査」を実施した（実施時期：3月18日〜20日、調査方法：インターネットによるWEB調査調査対象、全国にお住まいの20歳以上の男女で、月に1回以上自転車を利用する人、調査人数：1066名）。同調査は、月に1回以上自転車を利用する人を対象に、日常的な自転車の利用実態や運転時に