プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人は初回、則本昂大投手の好投とセカンドの浦田俊輔選手の軽快な守備などで、阪神打線を無失点におさえる上々のスタートを切りました。この日の先発マウンドは、今季二度目の先発登板となった則本投手。先頭の1番・近本光司選手は痛烈なセンター方向へのゴロを打たれますが、浦田選手がダイビングでキャッチするファインプレーをみせ1死を奪います。続く2番・中野拓夢選手もセカ