俳優の戸田恵梨香が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真“PARTY”とあって細木数子役の戸田はゴージャスな金色のドレス姿で登場。背中は大胆に開いていた。戸田は「イベントでこのような盛大なパーティーをするのは初めて。ドキドキしています」とにかんでいた。戦争ですべてを失い、極限の飢えの中