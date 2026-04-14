◇ファーム・リーグ阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日SGL尼崎）左手首関節炎の癒えた阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）がファーム・リーグのソフトバンク戦で「5番・左翼」で実戦復帰した。第1打席に三振に倒れるなどこの日は3打席に立って無安打。快音こそ聞かれなかったが、攻守で問題なくプレーし8回の守備からベンチに退いた。試合はタイブレークの延長10回に代打・糸原が逆転の2点適時二塁打でサヨナラ