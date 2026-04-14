JRA騎手で障害通算200勝をマークしている西谷誠（49＝栗東・中内田）が今月いっぱいで引退することが14日、分かった。来月から栗東・四位厩舎で調教助手になる。西谷は「だいぶ前に年内でやめることを決めていました。一番の理由はモチベーションですね。あと年齢的なこともあるし、体重管理がしんどくなったこともあります。周りの皆さんも知っていて、それで四位さんの厩舎が5月に空きができる、とのことで“うちにおいで”