アメリカとイランによる戦闘終結に向けた2回目の協議が早ければ今週末にも行われるとロイター通信が報じました。ロイター通信は14日、仲介するパキスタンがアメリカとイランに協議を再開するよう提案し、早ければ今週末にもイスラマバードで開催される可能性があると報じました。停戦期限は日本時間の22日に迫っていてイランの関係者は「具体的な日程は決まっていないが、代表団は17日から19日まで日程を空けておく予定だ」と話し