【モデルプレス＝2026/04/14】歌手の木村カエラが4月13日、自身のInstagramを更新。手作り弁当や子供たちのシール帳を公開した。【写真】41歳女性歌手「栄養バランスばっちり」手作り2段弁当◆木村カエラ、手作り弁当＆子供たちのシール帳公開木村は「3月末からここまで、怒涛の日々で、ようやく少し新生活に慣れてきたところです。バッタバタの日々。バッタになりそうです。手はたくさん欲しいです」と近況を報告し、「ちょっと振