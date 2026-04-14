【モデルプレス＝2026/04/14】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が4月13日、自身のInstagramを更新。妹との鎌倉・江の島訪問ショットを公開した。【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「妹さんもスタイル抜群」妹の姿公開◆香川沙耶、妹と鎌倉・江の島へ香川は「妹と鎌倉・江ノ島デート」と記し、写真を複数枚投稿。レザーのジャンパーにベージュのスウェットパンツのラフなコーディネートで海辺に立つ自身のショット