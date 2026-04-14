【モデルプレス＝2026/04/14】元AKB48でタレントの西野未姫が4月13日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日会の様子を公開した。【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「飾り付けすごい」弟も参加の豪華誕生日パーティー◆西野未姫、豪華誕生日会公開4月4日に27歳の誕生日を迎えた西野は「お友達がお誕生日会してくれた時の写真」とコメントし、たくさんのバルーンなどで飾り付けられた部屋で頭にティアラをつけた自身が「27」のろうそ