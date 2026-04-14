ことし9月開幕のアジア大会について、愛知県は観戦チケットをふるさと納税の返礼品として取り扱うことを明らかにしました。 【返礼品一覧】アジア大会の観戦チケット 全競技の“1番良い席”を｢ふるさと納税の返礼品｣に （愛知 大村秀章知事）「愛知県はふるさと納税での（大会の）返礼品を扱ったことはありませんので、今回初めてということで、大会の機運醸成･啓発が目的」愛知県の大村知事は14日の会見でこのように述べ、ふる