きょう午前11時20分ごろ、三重県桑名市東汰上の市道で軽乗用車同士が正面衝突しました。 【写真を見る】軽乗用車同士が正面衝突… 75歳男性が死亡 対向車線にはみ出したか 三重･桑名市 対向車線にはみ出したとみられる車を運転していていた、桑名市のパートタイマー･鬼頭眞人さん（75）が胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。 もう1台の男性（62）も、足の骨を折る重傷です。