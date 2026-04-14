BTSが、音楽雑誌『Rolling Stone』5月号の特別表紙モデルに抜擢された。4月14日、音楽専門媒体『Rolling Stone』はBTSのカバー写真とインタビュー映像を全世界に同時公開した。【写真】JUNG KOOK、『Rolling Stone』のカバーに登場今回の企画は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど計16カ国・地域で同時発行される、同誌の創刊以来最大規模のプロジェクトだ。グループ版1種と各メンバーの魅力を収めた個人版7種の計8種が出