◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、美浦トレセンきさらぎ賞を勝って参戦のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は最終追い切り前日の１４日、坂路で調整。６３秒３―１４秒７の時計で、軽快に駆け上がった。宮田調教師は前走の内容を「初めての関西輸送や右回り、（雪の影響で）順延もありましたが、落ち着いてレースに臨んでくれました」と改めて評価。