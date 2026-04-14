◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を目指して先発。初回から今季最速１５０キロを計測するなどエンジン全開で立ち上がった。自身初の「伝統の一戦」に気合十分でマウンドに上がると、近本、中野を連続で二ゴロ、森下をフォークで空振り三振。打率リーグトップの阪神打線相手にまずは無失点スタートを切った。チームは今カードからローテを再編。則本は開幕から木