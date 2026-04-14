俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが母の５６歳誕生日を祝福し、親子ショットを披露した。工藤の誕生日となった１４日、インスタグラムで「今日はギャルの誕生日です！！いつもてんちー」とコメント。「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」とつづり、母の後ろで変顔をする幼少期の思い出写真をアップした。この投稿には多数の「いいね！」が寄せられてい