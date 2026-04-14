相続不動産の評価額は路線価・倍率・固定資産税評価額を基準に算定します（c）Getty Images 相続に不動産が含まれる場合、問題となるのが評価額の考え方です。ただし、不動産の評価額は一つの基準で決まるものではありません。土地と建物では評価方法が異なり、また目的によって用いられる基準も変わります。相続における不動産評価額の基本的な考え方と、土地・建物それぞれの相続税評価額の調べ方について解説します。 1. 相