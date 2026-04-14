ラグビーリーグワン1部の埼玉は14日、元日本代表のFL/HO布巻峻介（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。福岡県出身の布巻は地元の東福岡高時代には1年からCTBのレギュラーとして活躍し、2、3年次には2年連続で全国制覇を達成。11年4月に早大に入学すると、3年でFLに転向。15年に入団したパナソニック（現埼玉）では主将も務め、近年は兼任コーチとして、チームメートからも絶大の信頼を寄せられる存在だった。1メート