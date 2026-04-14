14日、ミャンマー最大都市ヤンゴンの市庁舎前で披露された、仏教の正月「ティンジャン」を祝う伝統的な踊り（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマーで14日、仏教の正月「ティンジャン」を祝う恒例の水かけ祭りが本格的に始まった。2021年に軍事クーデターが起きたミャンマーでは総選挙を経て今月、新たな親軍政権が誕生。「民政移管」してから初めての祝祭となった。最大都市ヤンゴン中心部の市庁舎前や公園では、早朝から大勢の市