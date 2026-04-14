京都は14日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。「就任6年目で最も酷い前半45分だった」前々節G大阪戦から修正し、前節・岡山戦は今季最多5得点。そして迎える18日のアウェーC大阪戦へ向けて、チョウ貴裁監督は「自分たち次第で良い試合になることもあれば、集中が切れると何も残らなくなる時もある。“次の試合、どちらの顔でやるかが大事だ”という話をしました」と選手たちに強調した。C大阪について、指揮官は「