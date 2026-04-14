茨城県古河市の会社から銅線ケーブルを盗んだとして男2人が逮捕されました。2人はそれぞれ赤と緑の目出し帽をかぶっていました。【映像】連行される容疑者の様子無職の松本広幸容疑者（61）ら2人は1月、茨城県古河市にある電気工事会社にとまっていたトラックの荷台から銅線ケーブル5束を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、この会社は過去にも盗難被害にあっていて、ケーブルにはGPS機器が取り付けられていまし