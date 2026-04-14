秋田市では停電の発生につながるカラスの巣の撤去作業が行われています。カラスが繁殖期を迎える春は特に注意が必要です。秋田市の河辺地区です。川島有紗記者「こちらでは間もなくカラスの巣の撤去作業が行われます。電柱の上、高さ10メートル程のところに木の枝などで作られたカラスの巣が確認できます」高所作業車を使って行われる撤去作業。作業員が感電しないよう専用の棒を使って巣を持ち上げ、回収していきます。撤去