クマへの対応について東北森林管理局は、国有林を捕獲用のおりの設置場所として提供する新たな対策を発表しました。すでに3つの市と町から国有林の活用について要望が寄せられています。福島を除く東北5県の国有林を管轄する東北森林管理局は、「国民の命と暮らしを守ること」を目指す政府の対策パッケージを踏まえたクマ対策を公表しました。国が対策のガイドラインを「保護」から個体数の減少を目指す「管理」に舵を切った