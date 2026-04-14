本格的な春の訪れとともにクマの活動も活発になっています。秋田市の住宅地でクマの目撃情報が相次ぎました。目撃した70代の女性は、自宅のまわりに「クマが潜んでいるかもしれない」と不安を口にしていました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、秋田市の新屋地区では13日夜から14日午後1時すぎにかけて、あわせて10件のクマの目撃情報がありました。北嶋大聖記者「クマは住宅地にある畑で目撃され