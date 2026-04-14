14日午後5時40分ごろ、秋田市楢山大元町の線路で火事がありました。いまも消防による活動が続いています。秋田市の中心部であがった火の手。線路沿いで炎があがっています。14日午後5時40分ごろ、JRの職員から線路付近の枯れ草が燃えていると消防に通報がありました。火事があったのは秋田市楢山大元町の線路沿いで、線路付近の枯れ草などが燃えたとみられています。この火事の影響で秋田新幹線と、奥羽線、羽越線の秋田駅から南の