岡山県井原市の山中に男性の遺体が遺棄されていた事件で、男性の同僚の男ら3人のうち1人が傷害の疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】井原市の山中に遺棄された男性の同僚の男1人を再逮捕2023年に男性の左腕を刃物で突き刺すなどした疑い【岡山】 傷害の疑いで再逮捕されたのは、岡山市中区の建設作業員の男（53）です。警察によりますと男は、2023年10月から11月にかけて、大上功一さん（当時40）の左腕を刃物で突き刺す