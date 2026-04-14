福岡県警若松署は14日、北九州市若松区本町3丁目9番付近の道路上で11日午前6時半ごろ発生した不審者事案について、班員が分かり解決したことを防犯メールで報告した。徒歩通行中の女性が見知らぬ男からいやらしい画像を見せられていた。同署は協力に感謝した。