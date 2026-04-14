福岡県警飯塚署は14日、飯塚市の男性がインターネットのネットショッピングで詐欺にあったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が3日、ネットで見つけたサイトで商品を購入し、代金5千円相当を支払ったところ、サイト側から「欠品のため代金を電子マネーで返金したい」と提案された。不審に思い調査したところ、購入先のサイトが詐欺であると判明したという。同署は「国際情勢の影響による品薄をかたる詐